PSV dreigt technisch manager John de Jong kwijt te raken aan AS Roma. De Italiaanse club heeft concrete interesse getoond in de Zuid-Hollander, zo melden het Eindhovens Dagblad en VI donderdag.

De naam van De Jong zou op een shortlist van drie kandidaten staan bij de huidige nummer vier van de Serie A, die na het vertrek van Gianluca Petrachi in juni zonder technisch directeur zit. Petrachi kreeg het aan de stok met clubvoorzitter James Pallotta nadat hij in een interview geen complimenten ontving voor zijn werkzaamheden en moest wijken.

De interesse van AS Roma in De Jong zou al enkele weken spelen, maar de club uit Rome zou pas de afgelopen dagen concreet zijn geworden. De Jong zelf twijfelt hevig of hij op de belangstelling van de Romeinen in moet gaan.

De 43-jarige De Jong volgde in 2018 de naar Everton vertrokken Marcel Brands op. Onder zijn leiding kende PSV een rumoerige periode. Na de verloren titelrace met Ajax in zijn debuutseizoen ontsloeg hij in december vorig jaar trainer en clubicoon Mark van Bommel vanwege teleurstellende resultaten. De Jong overwoog een vertrek, maar ging door. PSV eindigde in dat door corona afgebroken seizoen onder interim-trainer Ernest Faber als vierde.

Oud-speler De Jong vond in maart in de Duitser Roger Schmidt een opvolger van Van Bommel. Verder stuntte hij met de komst van de transfervrije Mario Götze, de maker van het winnende doelpunt voor Duitsland in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië. De 63-voudig Duits international tekende een contract voor twee jaar.

PSV bezet momenteel de derde plaats in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben na acht wedstrijden een achterstand van twee punten op koploper Ajax (op doelsaldo) en nummer twee Vitesse. In de Europa League staat de ploeg van trainer Schmidt er een stuk slechter voor. Uit de eerste drie groepsduels wist PSV slechts drie punten te behalen.

Enkele supporters van PSV keerden zich na het ontslag van trainer Mark van Bommel tegen John de Jong. (Foto: Pro Shots)