Noord-Macedonië is de derde en laatste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK van volgend jaar. De 'Rode Leeuwen' rekenden in de allesbeslissende play-off af met Georgië (1-0) en bereikten voor het eerst een eindronde van een internationaal toernooi.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van routinier Goran Pandev. De Macedonisch recordinternational en oud-speler van onder meer Lazio en Internazionale werkte vlak na rust de bal binnen na een vloeiende aanval in het strafschopgebied van Georgië.

Na Oekraïne en Oostenrijk is Noord-Macedonië de derde tegenstander van het Nederlands elftal op het EK, dat volgend jaar op 11 juni van start gaat. Nederland-Macedonië is de laatste wedstrijd in groep C en wordt op 21 juni gespeeld. Oranje opent het EK op 13 juni tegen Oekraïne, waarna vier dagen later Oostenrijk de opponent is. Alle duels vinden plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Het EK, dat ter ere van het zestigjarige bestaan van het EK wordt gehouden in twaalf verschillende speelsteden in twaalf verschillende landen, wordt voor Oranje het eerste eindtoernooi sinds het WK van 2014 in Brazilië. Sindsdien liep de nationale selectie het EK van 2016 en het WK van 2018 mis.

Georgië en Noord-Macedonië maakten er een harde wedstrijd van in Tbilisi. (Foto: Pro Shots)

Grimmige openingsfase van Georgië-Noord-Macedonië

Georgië en Noord-Macedonië begonnen grimmig aan de allesbeslissende play-offwedstrijd voor lege tribunes in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De landen, die via League D van de Nations League tot de play-offs waren gereikt, wisselden harde overtredingen af met intimidaties over en weer, maar de Engelse scheidsrechter Antony Taylor hield de kaarten op zak. Tot kansen kwamen ze zelden.

Na rust nam Noord-Macedonië het initiatief over van Georgië en dat resulteerde al snel in de openingstreffer van Pandev. De 37-jarige spits kreeg de bal terug na een combinatie rondom het Georgische strafschopgebied en punterde de bal achter doelman Giorgi Loria.

Het Georgië van oud-Vitesse-spelers Guram Kashia en Valeri Qazaishvili probeerde met een slotoffensief nog de gelijkmaker te forceren, maar Noord-Macedonië hield eenvoudig stand en greep zo voor het eerst een ticket voor een Europees kampioenschap.

Later op donderdag worden de laatste drie tickets verdeeld voor het EK. Vanaf 20.45 uur staan de play-offwedstrijden Hongarije-IJsland, Noord-Ierland-Slowakije en Servië-Schotland op het programma.