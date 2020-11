Servië-Schotland ·

Penalty's bij Servië-Schotland! De Schotse ploeg is duidelijk van de leg na de late gelijkmaker van Servië. In de verlenging komen de Schotten bijna niet meer van de eigen helft. De thuisploeg in Servië heeft het meeste balbezit, maar tot echte kansen komen zij niet. De winnaar van de strafschoppen-serie plaatst zich voor het eindtoernooi.