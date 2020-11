Guus Hiddink kan aan de slag als bondscoach van het Curaçaose voetbalelftal. Zijn voorganger Remko Bicentini heeft donderdag na een langlopend conflict een schikking getroffen met de nationale voetbalbond, melden De Telegraaf en De Gelderlander.

Bicentini moest in augustus via de media vernemen dat hij was ontslagen als bondscoach van Curaçao en was opgevolgd door de 74-jarige Hiddink. De aanstelling van Hiddink, die ook technisch directeur werd, volgde na een bestuurswissel bij de voetbalbond van het eiland.

De 52-jarige Bicentini reageerde furieus en ging niet akkoord met een aangeboden ontslagvergoeding voor de ontbinding van zijn contract tot medio 2022. Ook diende hij een klacht tegen Hiddink in bij de Coaches Betaald Voetbal (CBV), de vakvereniging voor gediplomeerde trainers waarvan Hiddink de oprichter is.

Hiddink zei daarop dat hij pas aan de slag zou gaan als bondscoach van Curaçao als het conflict met Bicentini was afgehandeld. "Ik heb zelf ook aan de andere kant gezeten. Daarom heb ik de bond gezegd dat ze alles keurig netjes moeten afhandelen. Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat dat niet is gebeurd", aldus Hiddink bij De Telegraaf.

Ondanks de toezegging zat Hiddink deze week al op Curaçao voor zijn eerste trainingskamp met de nationale ploeg. "Ik kan er niet op blijven wachten", verklaarde Hiddink. "Uiteindelijk is het niet mijn zaak dat Bicentini en de bond er niet uitkomen. Ik heb hem een paar dagen geleden gebeld en hij toonde er ook begrip voor, dat de jongens door moeten."

Om de impasse te doorbreken spande de Curaçaose voetbalbond donderdag in Willemstad een kort geding aan tegen Bicentini. Na de inhoudelijke behandeling voor het gerechtshof vonden beide partijen elkaar in een schikking, waardoor Hiddink voor het eerst sinds zijn ontslag bij het Nederlands elftal in 2015 weer als trainer actief is in de voetballerij.

Remko Bicentini moest in de media vernemen dat hij was ontslagen als bondscoach van Curaçao . (Foto: Pro Shots)