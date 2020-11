Frank de Boer, Frenkie de Jong, Daley Blind, Jürgen Klopp, Josep Guardiola, Toni Kroos; zomaar wat namen van vooraanstaande trainers en voetballers die in de afgelopen dagen hun zorgen uitspraken over het overvolle speelschema in coronatijd. Spelersvakbond FIFPRO deelt die zorgen volledig, maar kan vooralsnog weinig anders doen dan een luisterend oor bieden en de situatie onder de aandacht blijven brengen.

"We polsen altijd en hebben korte lijntjes. Iedere week hebben we intern overleg. Woensdag hebben we weer aangeklopt bij de UEFA en de FIFA om onze zorgen te uiten en om te kijken of we er iets aan kunnen doen", zegt Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van FIFPRO, tegen NU.nl.

"Oefeninterlands schrappen? De internationale voetbalkalender wordt jaren van tevoren afgestemd en er is ook een financiële component. De flexibiliteit is daardoor beperkt, ondanks de onverwachte coronacrisis. Het maakt het heel lastig om invloed te hebben."

Het is frustrerend voor spelers, trainers én FIFPRO dat ze weinig inspraak hebben. "Een belangrijk aspect tegen de verspreiding van COVID-19 is om reizen zo veel mogelijk te beperken. Maar wat gebeurt er? In een nu al heel zwaar seizoen wordt spelers gevraagd om naar het buitenland te reizen voor een oefenwedstrijd. Dat is bizar", aldus Gouttebarge.

"Aan de hand van medische en fysiologische gegevens zien we dat er in de top sinds twee jaar - dus al lang vóór corona - proportioneel te weinig rust wordt gegeven. Nu zijn de topploegen ook nog eens bezig met een drukke periode die volgt na amper een voorbereiding en zomerstop te hebben gehad. Je kon verwachten dat spelers blessures zouden krijgen en dat prestaties eronder zouden gaan lijden."

Ook Dejan Lovren, oud-speler van Liverpool en tegenwoordig speler van FC Zenit, heeft zijn zorgen geuit over de volle voetbalkalender.

FIFPRO verwacht nog jaren problemen

Gouttebarge vreest dat het probleem van te weinig rust voor topspelers en daarmee de toename van blessures in de komende jaren zal blijven bestaan. "Na dit seizoen volgt er een EK en voor jongere spelers zijn er de Olympische Spelen. Het jaar daarna is er een WK in een ongebruikelijke periode, namelijk in de winter", kijkt hij vast vooruit.

"We weten uit onderzoek dat er een verhoogd risico op blessures is als er minder dan vier rustdagen tussen wedstrijden zitten. Dat wordt telkens weer bevestigd bij nieuwe onderzoeken en is een mooi argument om te blijven pleiten voor meer rust. Dat was voor corona al zo en is alleen maar relevanter geworden."

FIFPRO pleit er bij de competitieorganisatoren in ieder geval voor om van de vaste rustmomenten af te blijven. "We willen een zomerstop van minimaal vier weken en een winterstop van minimaal tien dagen. Wedstrijden ten koste van een winterstop inhalen is voor ons een no-go en voor de spelers ook. Dat hebben ze bij ons aangegeven", aldus Gouttebarge.

"Maar de organisatoren van de competities hebben het in de hand. Wij proberen als vakbond de visie van de spelers te verwoorden, in combinatie met de huidige wetenschappelijke inzichten. Meer kunnen we op dit moment niet doen."