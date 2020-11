Liverpool-trainer Jürgen Klopp krijgt steeds meer problemen centraal in zijn defensie. Net als Virgil van Dijk ligt Joe Gomez er maanden uit door een operatie aan een knie.

De 23-jarige Gomez liep woensdag tijdens een training van het Engelse elftal een blessure aan zijn linkerknie op. Donderdagochtend is hij al geopereerd in Londen, waarbij een pees in het gewricht is gerepareerd.

"Er was alleen schade aan de pees, niet aan banden in de knie", meldt Liverpool in een verklaring.

De club meldt niet hoelang Gomez precies zal moeten herstellen. "Maar de blessure zal er waarschijnlijk wel toe leiden dat hij een groot deel van dit seizoen moet missen."

Gomez mist sowieso het Champions League-duel met Ajax. De Amsterdammers gaan op 1 december in de voorlaatste speelronde van de groepsfase op bezoek bij Liverpool.

Klopp heeft amper centrale verdedigers over

Van Dijk werd twee weken geleden succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. Liverpool gaf ook toen geen prognose voor de hersteltijd, maar de verwachting is dat de aanvoerder van het Nederlands elftal dit seizoen niet meer kan spelen. Ook het EK van komende zomer is in gevaar.

Door de blessures van Van Dijk en Gomez heeft Klopp met Joël Matip nog maar één pure centrale verdediger over in zijn A-selectie. Middenvelder Fabinho speelde de laatste weken regelmatig in de defensie, maar hij raakte eind vorige maand eveneens geblesseerd. Talenten Nathaniel Phillip (23) en Rhys Williams (19) hebben noodgedwongen al een kans gekregen.

De achttienjarige Nederlander Sepp van den Berg staat ook onder contract bij Liverpool, maar de verdediger speelt voorlopig alleen voor het tweede elftal van de club.

