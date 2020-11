Greg Clarke is twee dagen na zijn vertrek als voorzitter van de Engelse voetbalbond ook teruggetreden als vicepreses van wereldvoetbalbond FIFA. De 63-jarige Engelsman heeft zijn conclusies getrokken na een racistische uitspraak.

Clarke had het deze week bij een hoorzitting over "gekleurde voetballers" toen hij sprak over etnische minderheden in het Engelse voetbal. Het Engelse woord 'coloured' wordt als racistisch gezien.

De uitspraak leidde woensdag tot het vertrek van Clarke als voorzitter van de FA en nu, twee dagen later, heeft hij na een gesprek met UEFA-preses Aleksander Ceferin besloten om ook zijn functie bij de FIFA neer te leggen.

Nog tijdens de bewuste hoorzitting werd Clarke geconfronteerd met zijn uitspraak. Hij bood direct zijn excuses aan en deed dat later in een verklaring van de FA nog eens, maar dat kon een storm van kritiek op sociale media niet voorkomen.

Clark stond sinds 2016 aan het hoofd van de Engelse voetbalbond en was sinds begin 2019 vicevoorzitter bij de FIFA, waarvan Gianni Infantino de voorzitter is.

Eerder was hij jaren directeur van de Football League, de organisator van de Engelse profcompetities onder de Premier League en rond de eeuwwisseling was Clarke voorzitter van Leicester City.