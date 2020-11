Davy Klaassen is blij en trots dat hij na drie jaar weer minuten heeft gemaakt in het Nederlands elftal. De middenvelder, die in de oefeninterland in de Johan Cruijff ArenA tegen Spanje (1-1) halverwege inviel, merkt dat er in positieve zin veel veranderd is bij Oranje.

"Er hangt een heel frisse sfeer, dat voelde ik toen ik binnenkwam. Het is een goed team, qua spelers en ook qua personen. Dat is anders dan drie jaar geleden", aldus Klaassen, die op 10 oktober 2017 zijn voorlaatste interland speelde.

Oranje greep in die wedstrijd tegen Zweden, ondanks een 2-0-zege, definitief naast een ticket voor het WK in Rusland, nadat eerder het EK 2016 gemist was. Vervolgens zag Klaassen op afstand hoe Nederland een revival meemaakte en zelfs bijna de Nations League won, terwijl hij steeds verder uit beeld raakte. Onder bondscoach Ronald Koeman behoorde hij niet eens tot de voorselecties.

"Maar ik heb nooit gedacht dat ik nooit meer terug zou komen", vertelt de 27-jarige Klaassen. "De hoop is er altijd geweest."

'Ik kan meer opvallen bij Ajax'

Klaassen dwong onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer een terugkeer af met sterk spel bij Ajax, al was hij de afgelopen twee seizoenen ook een belangrijke kracht bij Werder Bremen. "Maar misschien ben je bij Ajax toch meer in beeld. En bij Ajax kan ik ook meer opvallen, omdat het spel bij mij past."

Over zijn spel tegen Spanje is Klaassen ook redelijk tevreden. "Ik wist al dat ik halverwege in zou gaan vallen, dus daar kon ik me op richten. Kriebels? Nou, het voelde wel anders omdat het zo lang geleden was. Ik ben trots dat ik er weer stond, het is altijd mooi om je land te vertegenwoordigen."

Met Klaassen speelde Oranje ook beter in de tweede helft en maakte Donny van de Beek al snel 1-1. "Na rust hielden we beter de druk er meer op, waardoor Spanje er minder goed onderuit kon voetballen. En uiteindelijk kregen we zelfs nog twee grote kansen en hadden we dus kunnen winnen."

De volgende interland van Oranje is de Nations League-wedstrijd zondag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA ArenA tegen Bosnië en Herzegovina, waarna het kalenderjaar wordt afgesloten met een confrontatie in Chorzów met Polen.