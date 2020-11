Bondscoach Frank de Boer heeft Sven Botman donderdag opgeroepen voor het Nederlands elftal. De twintigjarige verdediger van Lille OSC is de vervanger van Nathan Aké en debuteert in de selectie van Oranje.

Aké liep woensdag in de vriendschappelijke interland tegen Spanje (1-1) al in de eerste minuten een hamstringblessure op. Hij keert donderdag terug naar zijn club Manchester City.

De Boer had al aangekondigd dat hij waarschijnlijk een centrale verdediger uit Jong Oranje zou doorschuiven. Naast Botman kwamen Perr Schuurs (Ajax) en Jordan Teze (PSV) in aanmerking.

Botman, die vorig seizoen een goede indruk maakte als huurling bij sc Heerenveen, stapte afgelopen zomer voor 8 miljoen euro over van Ajax naar Lille. De drievoudig international van Jong Oranje miste tot nu toe pas twaalf minuten in de dertien officiële duels van zijn Franse club.

Het was al bekend dat Ajacied Ryan Gravenberch (18) zich donderdag in Zeist zou melden als vervanger van Tonny Vilhena. De 25-jarige middenvelder van FK Krasnodar verliet dinsdag het trainingskamp van Oranje, nadat hij positief getest was op het coronavirus.

Het Nederlands elftal bereidt zich met 24 spelers voor op de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag).