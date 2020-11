De spelers van Oranje zijn er niet allemaal even gelukkig mee dat ze net als tijdens de vorige interlandperiode een oefeninterland moesten spelen. Er worden gezien het overvolle speelschema vraagtekens gezet bij het nut van de vriendschappelijke duels.

"Frenkie de Jong zei er dinsdag bij de persconferentie ook al iets over. Het is een heel druk schema en dan vraag je je af of oefenwedstrijden nodig zijn in deze fase", zei Daley Blind tegen de NOS na het 1-1-gelijkspel tegen Spanje in Amsterdam.

"Ik denk niet dat ze echt nodig zijn, maar ze stonden al gepland, dus dan moeten we gewoon spelen. Het is pittig, al is het niet moeilijk om ons te motiveren. We blijven trots om het shirt aan te mogen trekken en spelen tegen Spanje blijft mooi."

De dertigjarige Blind maakte tegen de Spanjaarden meer speelminuten dan gewenst, want hij moest al na vijf minuten invallen toen Nathan Aké een blessure aan zijn hamstring opliep.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Spanje had bondscoach Frank de Boer al zijn zorgen uitgesproken over het vanwege de coronacrisis drukke speelschema. Ook internationaal zijn er spelers en trainers die recent lieten weten er niet blij mee te zijn.

Wijnaldum: 'Het is heel moeilijk voor de bondscoach'

Georginio Wijnaldum, die bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje is, snapt die bezorgdheid. "Voor de bondscoach is het heel moeilijk. Hij moet denken aan de fysieke gesteldheid van de spelers. Dat maakt het niet makkelijker", zei hij.

De middenvelder van Liverpool had er desondanks geen problemen mee om te spelen tegen Spanje. "Maar voor anderen is het misschien anders. We hebben het in ieder geval niet als een oefenwedstrijd benaderd, want we wilden heel graag winnen."

Oranje speelt zondag om 18.00 uur thuis tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League en gaat drie dagen later in datzelfde toernooi op bezoek bij Polen. De Boer riep woensdag Sven Botman op als vervanger van Aké.

