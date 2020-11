De Kroatische aanvoerder Domagoj Vida werd woensdag om een opmerkelijke reden gewisseld tijdens de rust van de oefeninterland tegen Turkije. De verdediger van Besiktas kreeg in de kleedkamer te horen dat hij positief was getest op het coronavirus.

Bij een eerste testronde waren alle Kroatische internationals nog negatief, waarna de uitslagen van een tweede test tijdens de wedstrijd in Istanboel binnenkwamen. Daaruit bleek dat Vida is besmet.

De 31-jarige verdediger werd direct gewisseld en in quarantaine geplaatst. Hij mist de komende Nations League-duels van zijn land. Kroatië speelt zaterdag in en tegen Zweden en ontvangt drie dagen later Portugal.

Vida had tegen Turkije, waar Feyenoorder Orkun Kökçü zijn debuut maakte en na ruim een half uur uitviel, in de eerste helft een penalty veroorzaakt met een onhandige overtreding op Cenk Tosun. Tosun zorgde vanaf de strafschopstip zelf voor de openingstreffer.

Halverwege was de stand 2-1 in het Vodafone Park van Besiktas, de club van Vida. De vriendschappelijke interland eindigde in 3-3.

Bekijk de standen en het programma in de Nations League