De W Series gaat vanaf volgend jaar nauwer samenwerken met de Formule 1. Het betekent onder meer dat acht races in de hoogste klasse voor vrouwen in een Formule 1-weekend worden gehouden.

"Het is heel belangrijk voor ons bij acht races met de W Series samen te werken. Ze zijn voor veel mensen een baken geweest sinds ze in 2019 begonnen", zegt Formule 1-directeur Ross Brawn donderdag.

"We willen iedereen de kans geven om het hoogste te bereiken in de sport. Deze samenwerking laat onze betrokkenheid zien bij de W Series en toont het belang van meer diversiteit aan."

De W Series stond in 2019 voor het eerst op de kalender. Dit jaar werden alle races geschrapt vanwege de coronapandemie. Er zou in 2020 acht keer geracet worden. De kalender voor 2021 wordt later bekendgemaakt.

Beitske Visser is de Nederlandse troef in de W Series. De 25-jarige geboren Drontense won vorig jaar een race in het Belgische Zolder en werd tweede in het eindklassement. De titel was voor de Britse Jamie Chadwick.

Dinsdag werd al de Formule 1-kalender voor komend seizoen gepresenteerd. Daaruit bleek onder meer dat de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort op 5 september wordt verreden.