Bondscoach Frank de Boer zag woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefeninterland met twee gezichten. Na een stroeve start tegen Spanje herpakte het Nederlands elftal zich en had er mogelijk nog meer in gezeten dan een gelijkspel (1-1).

"We begonnen moeizaam, zeer zeker", gaf De Boer, die Spanje na ruim een kwartier de score zag openen, toe tegenover de NOS. "We dekten niet goed door, daar stoorde ik me een beetje aan. En Spanje speelde goed tussen de linies."

"Na rust zie je dat we dat veel beter doen en daardoor ook beter in de duels komen en gevaarlijker worden. Dat was het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft."

Nederland had na de hervatting maar twee minuten nodig om via Donny van de Beek op gelijke hoogte te komen. De assist kwam van Owen Wijndal, die pas zijn tweede interland speelde.

"Owen was fantastisch vandaag", prees De Boer de linksback van AZ. "Hij heeft de schroom na zijn debuut tegen Mexico helemaal van zich afgeschud. En hij stond toch tegenover lastige tegenstanders."

'Mooi dat spelers hun kans grijpen'

Wijndal was een van de spelers die een kans kreeg in het oefenduel, dat geldt als voorbereiding op de komende Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag 18 oktober).

"Hij maakt het voor mij nu zeker moeilijker om keuzes te maken, maar dat is ook het mooiste. Dat de jongens die zich moeten laten zien in dit soort wedstrijden dat ook doen"

Ondanks de veerkracht die Oranje toonde, wacht de Boer ook na vier interlands nog op zijn eerste overwinning. Nooit eerder bleef een nieuwe bondscoach zo lang verstoken van een zege.

Voor de opvolger van Ronald Koeman is dat geen reden om in paniek te raken. "Maar natuurlijk wil je zo snel mogelijk een overwinning. Laten we dat dan tegen Bosnië maar doen."