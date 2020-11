Het Nederlands elftal heeft woensdag de oefenwedstrijd tegen Spanje gelijkgespeeld. Het werd 1-1 in de Johan Cruijff ArenA, waardoor bondscoach Frank de Boer nog altijd zonder overwinning is met Oranje.

In de eerste helft was Spanje veel sterker en kwam de ploeg van bondscoach Luis Enrique na negentien minuten op 1-0 door een goal van Sergio Canales. Na rust herstelde Oranje zich en werd het snel 1-1 via Donny van de Beek, die zijn tweede interlandtreffer maakte. Daarna kregen beide ploegen nog kansen, maar het bleef gelijk.

Door het gelijkspel gaat De Boer de boeken in als de eerste bondscoach die niet wint in zijn eerste vier interlands. Hij verloor bij zijn debuut van Mexico en tegen Bosnië en Herzegovina en Italië werd gelijkgespeeld.

Zondag krijgt De Boer een nieuwe kans op zijn eerste winst: dan speelt Nederland om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA opnieuw tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Drie dagen later wacht Oranje de laatste interland van 2020, het Nations League-duel met Polen in Chorzów.

In die twee Nations League-wedstrijden moet het Nederlands elftal afdwingen dat het bij de eerste tien Europese landen op de FIFA-ranking blijft staan. Als dat lukt krijgt Oranje een plek in pot 1 bij de loting voor de WK-kwalificatie begin december, waardoor het de toplanden ontloopt.

Oranje was voorafgaand aan deze interlandperiode de mondiale nummer vijftien en tiende van Europa, maar de voorsprong op achtervolger Zwitserland is klein.

Nathan Aké valt in de Johan Cruijff ArenA al na vijf minuten geblesseerd uit. (Foto: Pro Shots)

Aké valt geblesseerd uit

In de aanloop naar het duel met Spanje werd Oranje geplaagd door blessures en een coronabesmetting van Tonny Vilhena. Na vijf minuten in de Johan Cruijff ArenA was het weer raak. Nathan Aké greep bij een terugspeelbal naar zijn hamstring.

De centrale verdediger werd vervangen door Daley Blind, die De Boer juist wilde sparen met het oog op de confrontaties met Polen en Oekraïne. Zo wordt de spoeling steeds dunner achterin, waar Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt al langer ontbreken.

Met Hans Hateboer, Joël Veltman, Blind en Owen Wijndal in de achterste lijn (Stefan de Vrij en Denzel Dumfries kregen rust) had Oranje het in de beginfase lastig met Spanje, ook al startte dat in een B-opstelling. Álvaro Morata en Gerard Moreno kregen aardige schietkansen en na negentien minuten was het raak. Morata had alle ruimte tussen de Nederlandse verdedigers en passte naar Canales, die diagonaal binnenschoot (0-1).

Aan de andere kant drong Oranje af en toe aan, maar grote kansen leverde dat niet op. De ploeg van De Boer mocht eerder blij zijn dat het sterkere Spanje niet met een grotere voorsprong ging rusten, want Morata kreeg nog een goede kans en ook Marco Asensio was gevaarlijk.

Oranje viert de gelijkmaker van Donny van de Beek kort na rust. (Foto: ANP)

De Boer wisselt halverwege vier spelers

Zoals verwacht wisselde De Boer halverwege veelvuldig. Calvin Stengs, Denzel Dumfries, Davy Klaassen en De Vrij kwamen erin en Blind schoof door naar het middenveld.

Wonderwel had het omgegooide Oranje na rust maar een minuut nodig om de eerste grote kans af te dwingen, en meteen was het 1-1. Een voorzet van Wijndal werd door iedereen gemist, waarna Van de Beek bij de tweede paal ongehinderd kon binnenschieten (1-1).

Nederland speelde na rust ook met meer passie. Tekenend was de uitstekende blocktackle waarmee Dumfries voorkwam dat Morata doeltreffend uithaalde. Toch was het weer Spanje dat sterker werd, met na een uur spelen twee kansen in korte tijd. Koke tikte over en de debuterende Marco Bizot bracht redding op een schot van Asensio. Vijf minuten later liet ook invaller Adama Traoré een mogelijkheid onbenut.

Zo was het tegenhouden voor Oranje, totdat Dumfries ontsnapte bij een counter en na een lange rush goed teruglegde op Memphis. De aanvaller van Olympique Lyon had 2-1 moeten maken, maar zijn inzet was niet hard genoeg waardoor keeper Unai Simón kon keren.

In het restant van de wedstrijd kende Oranje misschien wel zijn beste fase. De ploeg van De Boer kreeg zelfs nog twee grote kansen en had dus kunnen winnen. Luuk de Jong nam een voorzet van Dumfries net niet goed aan en Babel schoot over, waardoor het 1-1 bleef.

De spelers na afloop. (Foto: ANP)