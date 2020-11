Philipp Max heeft zijn debuut voor Duitsland woensdag opgeluisterd met een assist. De linksback van PSV bereidde de enige treffer voor in de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Frankrijk ging in Parijs verrassend met 0-2 onderuit tegen Finland en België was thuis met 2-1 te sterk voor Zwitserland.

De 27-jarige Max leverde in de dertiende minuut de assist op het doelpunt van Luca Waldschmidt voor Duitsland tegen Tsjechië. Hij gaf de bal vanaf links voor, waardoor Waldschmidt simpel binnen kon tikken. De verdediger speelde tot de 68e minuut mee.

Max is de tweede Eredivisie-speler ooit die voor Duitsland uitkwam. Hij treedt in de voetsporen van Amin Younes, die in 2017 de primeur had namens Ajax. De aanvaller deed dat jaar zelfs mee aan de Confederations Cup en scoorde als Eredivisie-speler twee keer voor 'Die Mannschaft'.

Het kwam wel al vaker voor dat spelers eerst voor (West-)Duitsland speelden en vervolgens in de Eredivisie uitkwamen. Dat gold voor Paulo Rink (Vitesse), Heiko Westermann (Ajax), Arno Steffenhagen (Ajax), Helmut Rahn (SC Enschede) en Mario Götze (PSV).

Antoine Griezmann baalt van een gemiste kans tegen Finland. (Foto: ANP)

Eerste nederlaag Frankrijk in anderhalf jaar

In het Stade de France leed Frankrijk tegen Finland de eerste nederlaag in anderhalf jaar. De regerend wereldkampioen kwam na een klein half uur op achterstand. Marcus Forss strafte knullig balverlies van 'Les Bleus' op het middenveld genadeloos af.

Drie minuten later verdubbelden de Finnen de marge op schitterende wijze. Onni Valakari speelde zichzelf vrij en schoot de bal van zo'n 20 meter hard in de linkerbovenhoek. De Fransen creëerden daarna de nodige kansen, maar faalden in de afronding.

Frankrijk liep op 8 juni 2019 voor het laatst tegen een nederlaag aan. Toen verloor de ploeg van bondscoach Didier Deschamps in de EK-kwalificatie met 2-0 bij Turkije.

België viert de winnende treffer van Michy Batshuayi. (Foto: ANP)

Batshuayi leidt België langs Zwitserland

In Heverlee kwam België na twaalf minuten op achterstand tegen Zwitserland. Admir Mehmedi profiteerde van een fout in de verdediging van 'De Rode Duivels' en passeerde Simon Mignolet met een schuiver in de verre hoek.

Michy Batshuayi leidde de Belgen in de tweede helft naar de winst. De aanvaller van Crystal Palace zorgde kort na rust met een schot in de linkerhoek voor de gelijkmaker en scoorde twintig minuten voor tijd met een schot uit de draai.

De nederlaag van Zwitserland is goed nieuws voor het Nederlands elftal met het oog op de loting voor de WK-kwalificatie. Bovendien deed Oranje met het gelijkspel tegen Spanje (1-1) goede zaken in de strijd om een plek in pot 1. Om daarin terecht te komen bij de loting, moet Nederland na deze interlandperiode tot de tien beste Europese landen op de FIFA-ranglijst behoren.

Italië en Polen, die deel uitmaken van de groep van Oranje in de Nations League, kwamen beide tot winst. De Italianen versloeg Estland in Florence met 4-0 dankzij twee goals van Vincenzo Grifo (één uit een strafschop) en treffers van Federico Bernardeschi en Riccardo Orsolini (penalty). Polen won in Chorzów met 2-0 van Oekraïne dankzij doelpunten van Krzysztof Piatek en Jakub Moder.

In Lissabon haalde Portugal met 7-0 uit tegen Andorra. Cristiano Ronaldo maakte bij de thuisploeg zijn rentree na een coronabesmetting. De aanvaller kwam na rust in het veld en zorgde vijf minuten voor tijd voor de zesde treffer van de Portugezen.

Cristiano Ronaldo viert zijn doelpunt tegen Andorra. (Foto: Pro Shots)