Het Nederlands elftal mist Nathan Aké in de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. De verdediger raakte woensdag geblesseerd in de oefeninterland tegen Spanje en keert terug naar zijn club Manchester City. Bondscoach Frank de Boer roept waarschijnlijk een vervanger op uit Jong Oranje.

De 25-jarige Aké greep in de Johan Cruijff ArenA na vijf minuten naar zijn hamstring en kon niet verder. Hij werd vervangen door Daley Blind, die De Boer juist wilde sparen met het oog op de Nations League-wedstrijden.

"Het is een hamstringblessure en daar zal hij de komende dagen nog niet hersteld van zijn", vertelde De Boer na het 1-1-gelijkspel tegen Spanje op zijn persconferentie.

"Morgen gaan we kijken hoe we dat oplossen en wie hem zal vervanger. Ik heb nu wel iemand in mijn hoofd, maar daar ga ik niet op in."

284 Terugblik: 'Oranje heeft stapje richting WK 2022 gezet'

Botman, Schuurs en Teze zijn voornaamste kandidaten

Een centrale verdediger van Jong Oranje neemt waarschijnlijk de plek van Aké in in de selectie van Oranje en dan komen Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV) en Sven Botman (Lille OSC) in aanmerking.

De twintigjarige Schuurs behoorde al tot de voorselectie van Oranje, maar het kan zomaar dat De Boer voor Botman kiest. De twintigjarige verdediger maakt een uitstekende indruk in zijn eerste maanden in de Ligue 1. "Botman is zeker een van de kandidaten. Hij klopt op de deur", zei De Boer.

Overigens raakte tegen Spanje niet alleen Aké geblesseerd, maar ook Hans Hateboer. Hij staakte de strijd vanwege een hoofdwond en moest gehecht worden. Het ziet ernaar uit dat hij gewoon bij de selectie kan blijven.

Gravenberch meldt zich donderdag

De Boer heeft door het wegvallen van Aké nu nog drie centrale verdedigers over in zijn selectie: Blind, Stefan de Vrij en Joël Veltman, terwijl middenvelders Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners eventueel ook centraal achterin kunnen spelen.

Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, die normaal gesproken het centrale verdedigingsduo van Oranje vormen, zijn al langer geblesseerd.

Donderdag meldt Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch zich sowieso in Zeist als vervanger van Tonny Vilhena. De 25-jarige Vilhena verliet dinsdag het trainingskamp van Oranje, nadat hij positief getest was op het coronavirus.