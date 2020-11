Lieke Martens heeft FC Barcelona woensdagavond met een doelpunt aan een ruime zege geholpen in de topper tegen Atlético Madrid. De Oranje-international bepaalde de eindstand in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd in de Primera División Femenina.

De 27-jarige Martens maakte zes minuten voor tijd de derde treffer. De aanvaller, die na ruim een uur spelen in het veld kwam, maakte haar derde competitiegoal van het seizoen.

De andere treffers van Barcelona kwamen op naam van Patricia Guijarro en Jennifer Hermoso (strafschop). Zij vonden beiden in de eerste helft het doel. Bij Atlético speelde Merel van Dongen de hele wedstrijd mee.

Barcelona boekte de vijfde competitiezege op rij en is dit seizoen nog zonder puntenverlies. De Catalaanse vrouwen nemen ook de koppositie over van Atlético, dat een punt minder heeft. Wel heeft de Madrileense formatie twee duels meer gespeeld.

Tenerife kan Barcelona later op de avond nog van de eerste plek verdringen. De ploeg uit de Canarische Eilanden moet dan wel thuis zien te winnen van Real Madrid.