SC Cambuur heeft woensdag zonder te spelen de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De Friese club eindigt op doelsaldo boven De Graafschap, dat met 1-0 te sterk was voor NAC Breda.

De Graafschap wist al dat het een wonder nodig had om de periodetitel nog voor de neus van Cambuur weg te kapen. De inhaalwedstrijd tegen NAC Breda moest dan met minimaal achttien doelpunten verschil gewonnen worden.

De ploeg van trainer Mike Snoei slaagde daar uiteraard niet in, maar hield wel drie punten over aan de lastige thuiswedstrijd. Mohamed Hamdaoui maakte op slag van rust het enige doelpunt, nadat Johnatan Opoku de bal slim terug had gelegd.

De Graafschap klimt door de overwinning naar de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper Almere City FC bedraagt twee punten. NAC Breda zakt naar de vijfde plaats, vlak achter SC Cambuur en FC Volendam.

De wedstrijd tussen De Graafschap en NAC stond aanvankelijk gepland voor 9 oktober, maar werd afgelast vanwege een aantal coronabesmettingen bij de Bredanaars, waardoor de hele selectie in quarantaine moest.

Door het winnen van de eerste periode is SC Cambuur zeker van deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen. Als de ploeg als eerste of tweede eindigt, volgt directe promotie naar de Eredivisie. Dan schuift het ticket op basis van de eindstand door naar een andere club.