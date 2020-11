Blind: 'Was een pittige wedstrijd'

Daley Blind kwam al na vijf minuten als invaller binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Nathan Aké. "Dat was niet helemaal zo gepland, maar dat soort dingen gebeuren", zegt hij bij de NOS. "Ik kan niet ontkennen dat het een pittige wedstrijd was. Het is een druk schema, dan vraag je je af of oefenwedstrijden nodig zijn in deze fase. Deze stond gepland en dan moeten we gewoon spelen. Dat is pittig. Het is niet moeilijk om je hiervoor te motiveren. Het blijft het Nederlands elftal. Spanje is ook een mooie wedstrijd, of het vriendschappelijk is of niet."



"We waren in de eerste helft zoekende in balbezit. We konden niet zo snel de man vooruit vinden", analyseert Blind. "In de tweede helft ging dat beter en stonden we gefocuster op de man. Je kan veel analyseren, maar er ook dingen die gebeuren gedurende de wedstrijd."