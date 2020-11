Nederland-Spanje ·

66' Het oogt allemaal erg vrijblijvend bij Nederland. In defensief opzicht is van discipline en overleg weinig sprake en dat resulteert in een Hollandse gatenkaas. Nu krijgt Dani Olmo alle tijd en ruimte om collega-invaller Adama Traoré aan de rechterkant te vinden. De poging van de aanvaller van Wolverhampton Wanderers belandt in de handen van doelman Marco Bizot, maar het lijkt op een waarschuwingsschot voor de 1-2 van de Spanjaarden, die Nederland met de rug tegen de muur zetten.