Het Nederlands elftal begint woensdagavond met Joël Veltman, Owen Wijndal en Steven Berghuis aan de vriendschappelijke interland tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt weer in de vertrouwde 4-3-3-opstelling.

De Boer kondigde dinsdag op zijn persconferentie al aan dat hij tal van vaste basisspelers rust zou geven met het oog op de belangrijkere Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag 18 november).

Veltman start daardoor centraal achterin, terwijl Stefan de Vrij op de bank zit. De speler van Brighton & Hove Albion vormt het centrale duo met Nathan Aké. Op de linksbackpositie speelt Wijndal zijn tweede interland, nadat hij vorige maand zijn debuut maakte in de oefeninterland tegen Mexico (0-1-verlies). Daley Blind en Patrick van Aanholt starten op de bank. De verdediging wordt gecompleteerd door Hans Hateboer.

De Boer had al laten weten dat Denzel Dumfries rust zou krijgen. De rechtsback maakte afgelopen zondag bij PSV zijn rentree na een coronabesmetting en werd later aan de selectie toegevoegd.

Het was ook al bekend dat Marco Bizot tegen Spanje het doel verdedigt. De doelman van AZ maakt zijn debuut voor Oranje. Tim Krul zal in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen onder de lat staan.

Oranje kampt vooral op doel en in de verdediging met de nodige personele problemen. Jasper Cillessen en Justin Bijlow meldden zich beiden geblesseerd af, terwijl ook Jeroen Zoet met een kwetsuur kampt. Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt zijn voorlopig uit de roulatie.

Klaassen krijgt sowieso speeltijd

Op de rechterflank krijgt Berghuis weer eens een basisplaats. De aanvaller van Feyenoord verscheen tegen Mexico voor het laatst aan de aftrap. In de vorige interland tegen Italië (1-1), waarin Nederland in een 5-3-2-opstelling speelde, zat hij de hele wedstrijd op de bank en tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) viel hij in de tweede helft in.

Luuk de Jong en Memphis Depay zijn de andere twee aanvallers tegen Spanje. Zij vormden tegen Italië nog de tweemansvoorhoede.

Op het middenveld beginnen Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum, die de aanvoerdersband draagt. De Boer liet al weten dat Davy Klaassen, die na drie jaar is teruggekeerd in de selectie, sowieso speeltijd zal krijgen. Hij gaat dus invallen.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique kiest voor een B-opstelling, zonder belangrijke krachten als Sergio Ramos en doelman David de Gea. Atlético Madrid-middenvelder Koke is de captain van de ploeg. Op doel maakt Athletic Bilbao-keeper Unai Simón zijn interlanddebuut.

Nederland-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.

Opstelling Nederland: Bizot; Hateboer, Veltman, Aké, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek. F. de Jong; Berghuis, L. de Jong, Memphis.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Bellerín, Eric García, Í. Martínez, Gayá; Koke, Rodri, Canales; Gerard, Morata, Asensio.