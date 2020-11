Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü is woensdag geblesseerd uitgevallen tijdens de vriendschappelijke interland van Turkije tegen Kroatië: 3-3. Bij Griekenland luisterde VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis zijn debuut in de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Cyprus op met een doelpunt.

Kökçü moest in zijn tweede interland voor Turkije al in de 34e minuut met vermoedelijk een voetblessure naar de kant. De negentienjarige Feyenoorder maakte begin september tegen Servië (0-0) zijn interlanddebuut.

Turkije en Kroatië maakten er in Istanboel een spectaculaire wedstrijd van. Cenk Tosun (penalty), voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder Deniz Türüç en Cengiz Ünder waren trefzeker namens de thuisploeg en Ante Budimir, Mario Pasalic en Josip Brekalo scoorden voor de Kroaten.

Giorgos Giakoumaki viert zijn treffer voor Griekenland. (Foto: ANP)

Giakoumakis scoort bij debuut voor Griekenland

Bij Griekenland werd Giakoumakis deze maand voor het eerst geselecteerd door bondscoach John van 't Schip. De 25-jarige aanvaller is dit seizoen bij VVV-Venlo al goed voor zeven doelpunten en staat daarmee gedeeld tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie.

In zijn eerste interland had Giakoumakis maar zeventien minuten nodig om tot scoren te komen. Hij zette Griekenland in Athene op een 2-0-voorsprong nadat Christos Tzolis al na acht minuten de score had geopend. Cyprus bracht na een uur spelen de spanning nog wel terug, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Griekenland ontbreekt volgend jaar op het uitgestelde EK. Het land eindigde achter Italië en Finland als derde in de kwalificatiepoule en wist zich ook via de Nations League niet te plaatsen.

Er staat woensdag een hele reeks aan oefeninterlands op het programma. Zo treedt het Nederlands elftal om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Spanje.