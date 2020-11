Diego Maradona mag het ziekenhuis in het Argentijnse La Plata verlaten, zo maakt advocaat Matias Morla woensdag bekend. De legendarische oud-voetballer verhuist naar een kliniek om verder te revalideren na een hersenoperatie.

Maradona werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van bloedarmoede en uitdroging. Uit medische tests bleek later dat er een bloedprop in zijn hersenen zat, waarna de Argentijn met spoed werd geopereerd. Sindsdien revalideert hij in het ziekenhuis.

"Het ontslag staat gepland voor vandaag", zei Morla woensdag voor het ziekenhuis tegenover Argentijnse media. "Op de deur van de kliniek komt een lijst met mensen die hem mogen bezoeken. Diego zal zelf beslissen wie dat zijn."

"Diego heeft waarschijnlijk het moeilijkste moment van zijn leven meegemaakt", vervolgde Morla. "Het is een wonder dat de doktoren deze beroerte hebben ontdekt. Het had hem zijn leven kunnen kosten. Maar hij is er nu goed aan toe."

De revalidatie betekent dat Maradona voorlopig niet als trainer kan fungeren bij het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Hij is een patiënt van uitersten die we nauwlettend in de gaten moeten houden", zei zijn dokter Leopoldo Luque eerder op woensdag over de gezondheidstoestand van Maradona.

De zestigjarige Maradona wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden en geldt als een grootheid in Argentinië. 'Pluisje' bezorgde zijn land in 1986 de wereldtitel. Hij speelde in clubverband bij onder meer FC Barcelona, Napoli en Boca Juniors, waar hij in 1997 zijn indrukwekkende carrière beëindigde.