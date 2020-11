Ryan Gravenberch had niet in de gaten dat bondscoach Frank de Boer hem woensdagochtend probeerde te bellen voor een uitnodiging voor het Nederlands elftal. De achttienjarige middenvelder van Ajax kreeg te horen dat hij als vervanger van de met het coronavirus besmette Tonny Vilhena bij Oranje werd gehaald.

"Ik kreeg vanochtend een belletje van de bondscoach en dacht eerst: van wie is dit nummer? Hij stuurde daarna een appje dat hij had gebeld. Ik wist het niet", aldus Gravenberch woensdag bij FOX Sports. "Ik neem anonieme nummers normaal gesproken niet op."

"Ik dacht dat iemand een grapje met mij maakte", vervolgt de middenvelder al lachend. "Daarna belde hij me nog een keer op en vertelde hij dat hij me wilde meenemen voor de laatste twee wedstrijden."

De achttienjarige Gravenberch, die debuteert in de selectie van het Nederlands elftal, is opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag). Hij maakt nog geen deel uit van de selectie voor de oefeninterland van woensdag tegen Spanje.

Ryan Gravenberch beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. (Foto: ANP)

'Het gaat best wel hard'

De uitnodiging voor het Nederlands elftal is een nieuwe wending in de pijlsnelle ontwikkeling van Gravenberch. De geboren Amsterdammer debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax en is inmiddels een vaste waarde in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

"Het gaat snel, ook bij Ajax", erkent Gravenberch. "Als je op achttienjarige leeftijd al opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal, gaat het best wel hard. Maar ik ben erop voorbereid, ook al is het niveau hier hoog. Ik kan van iedereen wat leren en hoop dat ik mijn debuut maak."

Gravenberch werd aanvankelijk geselecteerd voor Jong Oranje, dat woensdag begint met de voorbereiding op de laatste twee EK-kwalificatieduels. Hij traint woensdag nog mee met de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi, om vervolgens donderdag aan te sluiten bij het grote Oranje.