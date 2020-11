Toni Kroos heeft woensdag uitgehaald naar de FIFA en de UEFA. De Duitse middenvelder van Real Madrid vindt dat de wereld- en Europese voetbalbond nauwelijks luisteren naar de mening van de spelers over bijvoorbeeld het overvolle wedstrijdschema.

"Niemand vraagt ons iets. Uiteindelijk zijn we allemaal marionetten in alle nieuwe projecten die de FIFA en de UEFA verzinnen", zegt Kroos in de podcast Einfach mal luppen, die hij samen met zijn broer Felix Kroos presenteert.

Kroos is al de zoveelste prominent die ontstemd is over de uitpuilende voetbalkalender. Onder anderen Jürgen Klopp, Josep Guardiola en Frank de Boer gingen hem al voor en ook de internationale spelersvakbond FIFPRO uitte al zijn zorgen over de gezondheid van de spelers.

"Als wij een stem zouden hebben, zou de Nations League er in 2018 nooit zijn gekomen, zou de Spaanse Supercup nooit in Saoedi-Arabië worden gespeeld en zou een WK voor clubteams nooit met twintig of zelfs met nog meer teams worden gespeeld. Zulke evenementen zijn er alleen maar om er financieel alles uit te halen en dat gaat ten koste van de fysieke gesteldheid van de spelers", aldus Kroos.

'Champions League in huidige opzet voortzetten'

Er gaan ook al lange tijd geruchten dat de UEFA denkt aan een Europese Super League. De Champions League gaat dan op de schop, waardoor de topclubs uit de hoogst aangeschreven landen het vaker tegen elkaar opnemen.

"De FIFA en de UEFA moeten de nationale competities met rust laten en de Champions League in de huidige opzet voortzetten. Het zijn topproducten waar niet aan getornd mag worden. Als iets goed loopt, is het een goed idee om het zo te laten doorgaan", vertelt Kroos.

Hoewel Kroos dus geen fan van de Nations League is, komt hij de komende week wel met Duitsland in actie in het landentoernooi. De Duitsers oefenen woensdag eerst tegen Tsjechië en sluiten daarna de groepsfase van de Nations League af tegen Oekraïne (zaterdag) en Spanje (dinsdag).

