Oranje weet donderdagavond welk land de derde en laatste tegenstander wordt in de groepsfase van het EK van komende zomer. Georgië en Noord-Macedonië staan in Tbilisi tegenover elkaar in een allesbeslissende wedstrijd om een plaats in de groep met Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

De play-offs om de laatste vier tickets voor het EK stonden eigenlijk gepland voor maart, maar door de coronapandemie moesten de wedstrijden verschoven worden.

Georgië (86e op de FIFA-ranking) en Noord-Macedonië (65e op de FIFA-ranking) werden respectievelijk vierde en derde in hun EK-kwalificatiepoule, maar dankzij de achterdeur die de Nations League biedt, maken de landen toch nog kans om zich voor het eerst te plaatsen voor een eindtoernooi.

Georgië en Noord-Macedonië eindigden beide als eerste in hun groep in divisie D (het laagste niveau) van de Nations League van het seizoen 2018/2019 en verdienden daarmee een plek in de play-offs van de EK-kwalificatie.

De Georgiërs, met voormalig Vitesse-spelers Guram Kashia en Valeri Qazaishvili als sterkhouders, rekenden vorige maand in de halve finales af met Belarus (1-0), terwijl de Noord-Macedoniërs in eigen huis met 2-1 te sterk waren voor Kosovo.

Daardoor is er donderdagavond één allesbeslissend duel tussen Georgië en Noord-Macedonië in het lege Boris Pajtsjadzestadion in Tbilisi. De aftrap is om 21.00 uur.

De Noord-Macedoniërs vieren dat zij, na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie, in de race blijven voor een EK-ticket. (Foto: ANP)

Overige wedstrijden om EK-ticket

Servië-Schotland: De Servische ploeg van Ajacied Dusan Tadic liep directe plaatsing voor het EK in poule B nipt mis en moet daardoor met Schotland uitvechten wie zich plaatst voor het eindtoernooi. De winnaar van dit duel komt in een EK-groep met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

Hongarije-IJsland: Op het EK van 2016 was kwartfinalist IJsland de revelatie, maar nu moet de ploeg alles op alles zetten om zich te kwalificeren. Het cruciale duel met Hongarije staat onder leiding van Björn Kuipers. De winnaar van deze play-off belandt in de 'groep des doods' op het EK, met Portugal, Frankrijk en Duitsland.

Noord-Ierland-Slowakije: Beide ploegen maakten in 2016 voor het eerst hun opwachting op het EK. De Noord-Ieren eindigden achter Duitsland en Nederland als derde in de kwalificatiepoule. De winnaar van deze wedstrijd sluit aan in groep E van het EK, met verder Spanje, Zweden en Polen.

Volledige loting van EK

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, Georgië/Noord-Macedonië

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, Servië/Schotland

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, Noord-Ierland/Slowakije

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, Hongarije/IJsland