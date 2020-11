Voormalig scheidsrechter Charles Corver is dinsdagavond op 84-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leidschendam. De Zuid-Hollander, die wordt gezien als een van de beste Nederlandse arbiters ooit, was ernstig ziek.

Corver was actief in de jaren zeventig en tachtig. Hij floot diverse internationale topwedstrijden en was present op twee WK's en twee EK's. In 2000 werd hij door het weekblad Voetbal International uitgeroepen tot scheidsrechter van de eeuw.

De Nederlander verwierf vooral bekendheid door de wedstrijd tussen West-Duitsland en Frankrijk in de halve finales van het WK van 1982. Hij miste een zware overtreding van keeper Toni Schumacher op Patrick Battiston, die daarbij enkele tanden verloor en per brancard van het veld ging. Schumacher speelde daarna een hoofdrol in de door de Duitsers gewonnen penaltyserie.

In 1978 was Corver scheidsrechter bij de Europacup I-finale tussen Liverpool en Club Brugge. Die eindstrijd werd gewonnen door Liverpool dankzij een doelpunt van clublegende Kenny Dalglish.

Corver leidde meerdere Europese finales

Corver leidde ook de UEFA Cup-finales van 1977 (Juventus-Athletic Club) en 1983 (Benfica-Anderlecht) en de eindstrijd van het WK voor clubs in 1975, die tussen Independiente en Atlético Madrid ging.

Verder was Corver jaren lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, voorzitter van de scheidsrechterscommissie en waarnemer voor de KNVB, UEFA en FIFA. Buiten het voetbal werkte hij onder meer in diverse leidinggevende functies voor Heineken en was hij fractievoorzitter bij de VVD in Leidschendam-Voorburg.

Corver is de tweede Nederlandse topscheidsrechter in korte tijd die is overleden. In september overleed de markante Frans Derks op 89-jarige leeftijd.