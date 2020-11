Ryan Gravenberch debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. De achttienjarige middenvelder van Ajax is woensdag door bondscoach Frank de Boer opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Polen.

Gravenberch werd aanvankelijk geselecteerd voor Jong Oranje dat woensdag start met de voorbereiding op de laatste twee EK-kwalificatieduels. Hij traint woensdag nog mee met de ploeg van Erwin van de Looi, om vervolgens donderdag aan te sluiten bij het grote Oranje, dat met de nodige personele problemen kampt.

Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Matthijs de Ligt, Marten de Roon en Steven Bergwijn ontbreken door blessures. Dinsdag moest ook nog eens Tonny Vilhena per direct het trainingskamp verlaten omdat hij positief had getest op het coronavirus. Met de entree van Gravenberch bestaat de selectie uit 24 spelers.

Gravenberch doet dus woensdag niet mee in de oefenwedstrijd van Nederland in Amsterdam tegen Spanje. De Boer liet dinsdag op zijn persconferentie alvast weten dat doelman Marco Bizot gaat debuteren en Davy Klaassen, die na drie jaar is teruggekeerd in de selectie, ook sowieso speeltijd krijgt.

Dit seizoen beleeft Gravenberch zijn doorbraak bij Ajax. De geboren Amsterdammer veroverde een vaste basisplaats bij de huidige koploper van de Eredivisie en was in negen wedstrijden goed voor twee assists. Hij kwam tot dusver tot vier interlands voor Jong Oranje, waarin hij één doelpunt maakte.

Nederland-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA. Oranje sluit daarna de groepsfase van de Nations League af tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (volgende week woensdag in Chorzów). Het team van De Boer kan nog eerste worden in de poule en zich daarmee plaatsen voor de finaleronde.

