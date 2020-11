Kevin Hofland baalt er stevig van dat hij woensdag is ontslagen als trainer van Fortuna Sittard. De 41-jarige Brunssummer is van mening dat hij in staat was geweest het tij te keren bij de kwakkelende Limburgers.

"Ik ben heel verdrietig, het doet me pijn dat me geen toekomst gegund is hier. Anderzijds kan ik zo'n ontslag heel goed relativeren. Er is niemand dood. Voor mijn gevoel ga ik hier door de voordeur weg", zegt Hofland in gesprek met het AD.

Hofland wordt door de directie verantwoordelijk gehouden voor de slechte competitiestart van Fortuna. De ploeg staat na acht speelrondes laatste op de ranglijst van de Eredivisie met slechts drie punten (drie gelijke spelen).

"Persoonlijk had ik er nog alle vertrouwen in dat we met Fortuna snel weer zouden stijgen op de ranglijst. Want hoe groot is het verschil nou met de bovenkant van het rechterrijtje? Maar goed, ik kan er nu toch niets meer aan veranderen."

'Meer mensen vinden het een raar besluit'

Hofland beweert dat de spelers het jammer vinden dat hij moet vertrekken. Hij vertelde eind vorige maand na de kansloze nederlaag tegen FC Groningen (1-3) nog dat hij zich in de steek gelaten voelde door de selectie.

"Ik zeg waar het op staat, dat klopt. Maar ik weet niet of dat de reden is dat ik nu weg moet. In dat bewuste interview liet ik mijn emoties gaan. Puur omdat ik zo baalde van die nederlaag. Misschien dat men dat niet vindt kunnen."

"Nou prima. Wat vaststaat: mijn spelers begrepen mijn woede wél. Ze waren zelf net zo boos. De afgelopen weken ging het al beter. Of het besluit van de leiding dan raar is? Dat vinden meer mensen, ja. Dat klopt."