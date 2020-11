Assistent-coaches Michele Santoni en Rick Hoogendorp keren terug in de technische staf van ADO Den Haag. Het duo werd een week geleden, toen Aleksandar Rankovic nog trainer was in de hofstad, uit de staf gezet.

Nu Ruud Brood is gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Rankovic keren Santoni en Hoogendorp weer terug en is de staf compleet. Brood nam Adrie Bogers mee als assistent.

Santoni en Hoogendorp krijgen een andere rol dan voorheen. Santoni gaat zich richten op videoanalyse en sportwetenschappelijke benadering en Hoogendorp gaat één of twee keer per week aan de slag als spitsentrainer.

De 58-jarige Brood tekende dinsdag voor twee jaar bij ADO, waar hij woensdag voor het eerst op het trainingsveld staat. Hij was eerder hoofdcoach van Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC, NEC en NAC Breda.

ADO won pas één keer in de eerste acht Eredivisie-speelrondes. De residentieclub, die vorig seizoen aan degradatie ontkwam, staat zestiende.

