Fortuna Sittard heeft woensdag trainer Kevin Hofland ontslagen. De 41-jarige Brunssummer wordt door de directie verantwoordelijk gehouden voor de slechte competitiestart van de Limburgers.

Fortuna staat na acht speelrondes laatste op de ranglijst van de Eredivisie. De ploeg won nog geen enkele wedstrijd en behaalde tot dusver slechts drie punten. Wel werd de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt door een 0-2-zege op rivaal Roda JC. Naast Hofland moet ook assistent-trainer Kristof Aelbrecht vertrekken.

Hofland was pas bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Fortuna. De oud-international van het Nederlands elftal was de afgelopen twee jaar assistent-trainer omdat hij niet over het diploma beschikte om eindverantwoordelijk te kunnen zijn. Hij had in het verleden ook een directiefunctie bij Fortuna en begon daar zijn spelerscarrière.

"Dit is extreem pijnlijk, zoveel is duidelijk", zegt voorzitter Isitan Gün op de website van Fortuna. "Zeker gezien het feit dat we elkaar al zo lang kennen en ik enorm veel respect voor Kevin heb. Hij is een kind van de club en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze promotie naar de Eredivisie."

"Ik geloof ontegenzeggelijk in Kevins kwaliteiten als mens en als trainer, maar in het voetbal moet je soms handelen in het belang van de club waarbij emoties dan even van ondergeschikt belang zijn. Feit is dat de kwaliteit van de selectie niet tot uiting komt in de prestaties van het eerste team. Om die reden is het tijd voor verandering."

Fortuna, dat wil meedoen in de middenmoot, laat weten in de afrondende fase te zijn met de opvolger van Hofland en hoopt die op korte termijn te kunnen presenteren. Hofland is na Aleksandar Rankovic (ADO Den Haag) en Harry van den Ham (FC Dordrecht) alweer de derde trainer die dit seizoen zijn congé krijgt in het Nederlandse betaald voetbal.

