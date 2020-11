PSV en sponsor Philips hebben hun lange samenwerking woensdag met zeker tien jaar verlengd. Het nieuwe contract loopt tot 2031 en levert de 24-voudig landskampioen naar verluidt 25 miljoen euro op.

De nieuwe verbintenis is bijzonder, want Philips was nauw betrokken bij de oprichting van PSV in 1913. Met 107 jaar is er sprake van de langste samenwerking ter wereld.

De overeenkomst houdt naast de miljoenendeal onder meer in dat het Philips Stadion in ieder geval tot 2031 zijn naam behoudt. Bovendien gaan PSV en het bedrijf samenwerken op innovatiegebied.

"Philips maakt een enorme transformatie door naar gezondheidstechnologiebedrijf. Hun expertise en innovaties op het gebied van medische technologie zijn van vitaal belang", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

"We passen deze ook toe om de prestaties en gezondheid van onze spelers, staf en medewerkers naar een nog hoger niveau te brengen. Daarmee is onze samenwerking misschien wel hechter dan ooit tevoren."

Philips was jarenlang shirtsponsor van PSV, waar in 2016 naar 34 jaar een einde aan kwam. Inmiddels prijkt de naam van Brainport Eindhoven op het shirt, een groep partners waartoe ook Philips in ieder geval tot 2026 behoort.