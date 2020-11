Diego Maradona heeft volgens zijn arts Leopoldo Luque de bloedprop in zijn hersenen waarschijnlijk gekregen door een ongeluk. De legendarische oud-voetballer uit Argentinië kan zich dat zelf niet herinneren, maar herstelt goed.

De zestigjarige Maradona werd vorige week aanvankelijk vanwege bloedarmoede en uitdroging opgenomen in het ziekenhuis in het Argentijnse La Plata, maar uit medische tests bleek dat er een bloedprop in zijn hersenen zat. Hij werd met spoed geopereerd in een kliniek in Olivos en is sindsdien aan het revalideren.

Psycholoog Diego Díaz van het gasthuis in Olivos zegt tegen persbureau AP dat Maradona doktoren, therapie en "onvoorwaardelijke steun van familie" nodig heeft. "Diego is in de meeste gevallen hetzelfde als ieder ander. Met dezelfde beperkingen, moeilijkheden en voordelen. Het belangrijkste voor nu is dat hij stabiel is en dat zijn medicatie, voeding en rust in de gaten worden gehouden."

Maradona mag naar verwachting binnen enkele dagen de kliniek verlaten. Hij wordt dan verplaatst naar een huis in het noorden van Buenos Aires, dicht in de buurt van zijn dochters Dalma en Giannina. Dat betekent dat hij zich voorlopig niet kan melden bij het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, waarvan hij de trainer is.

'Maradona is een patiënt van uitersten'

Luque laat weten dat Maradona minder alcohol is gaan drinken, maar benadrukt dat zelfs kleine hoeveelheden een negatief effect op hem kunnen hebben, gezien de medicijnen die hij gebruikt. "Hij is een patiënt van uitersten die we nauwlettend in de gaten moeten houden."

In de afgelopen dagen kwam Maradona soms wat verward over door onthoudingsverschijnselen en eiste hij tevergeefs dat hij ontslagen zou worden uit de kliniek. Het is een publiek geheim dat hij in zijn leven meer dan eens te maken heeft gehad met een drank- en drugsverslaving.

Maradona wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden en geldt als een grootheid in Argentinië, want 'Pluisje' bezorgde zijn land in 1986 de wereldtitel. Hij speelde in clubverband bij onder meer FC Barcelona, Napoli en Boca Juniors, waar hij in 1997 zijn indrukwekkende carrière beëindigde.