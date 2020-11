Frank de Boer hoopt woensdag in de oefeninterland tegen Spanje aan een negatieve primeur te ontsnappen bij het Nederlands elftal. Hij kan namelijk de eerste bondscoach worden die in zijn eerste vier interlands zonder zege blijft.

Onder De Boer stapte Oranje tegen achtereenvolgens Mexico (0-1), Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1) niet als winnaar van het veld. Alleen Bill Townley (in 1924) en Dick Advocaat (in 1992) wonnen ooit ook hun eerste drie wedstrijden als bondscoach niet.

Met de laatste wedstrijd voor het tijdperk onder De Boer meegerekend - op 7 september was Italië in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te sterk - dreigt zelfs een overwinningsloze reeks van vijf wedstrijden voor Oranje. Dat is zeldzaam, maar nog lang geen record.

De laatste keer dat Nederland vijf opeenvolgende duels niet won, was tussen oktober 1998 en november 1999. Destijds werd met Frank Rijkaard als bondscoach zelfs elf keer op rij niet gewonnen. Een reeks vriendschappelijke interlands leverde negen gelijke spelen en twee nederlagen op.

Als Oranje niet wint én niet scoort tegen Spanje, dan heeft De Boer twee primeurs te pakken. Het kwam namelijk nog nooit voor dat in drie thuiswedstrijden op rij geen doelpunt werd gemaakt. De laatste keer dat er werd gescoord was op 4 september, toen het dankzij Steven Bergwijn 1-0 werd tegen Polen.

Nederland-Spanje begint woensdag om 21.00 uur. De wedstrijd geldt voor Oranje als voorbereiding op de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen. De oefeninterland is ook van belang met het oog op het WK 2022.