Olympique Lyon wil niet meewerken aan een winters vertrek van Memphis Depay. De Oranje-international staat al maanden in de nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona, maar Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas zegt hem aan zijn contract te gaan houden.

"Memphis blijft, natuurlijk", zei Aulas dinsdag in gesprek met RMC Sport. "Ik was in de afgelopen transferperiode ook de eerste die zei dat hij niet zou vertrekken, maar niemand wilde toen naar me luisteren."

"Ik ben niet verliefd op Memphis, maar ik denk dat hij de club naar een dimensie kan brengen die iedereen binnen de club nastreeft", vervolgde Aulas. "We moeten het absoluut goed doen dit seizoen. We zijn slecht aan het seizoen begonnen, maar hebben de kwaliteiten om veel beter te presteren. Memphis is daarin van groot belang, dus hij zal bij onze club blijven."

Memphis was in oktober dicht bij een overgang naar het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman, maar de Spaanse voetbalbond keurde de transfer af vanwege de slechte financiële positie van de Spaanse grootmacht, die zwaar getroffen is door de coronacrisis.

Koeman gaf destijds al toe in Memphis een aanwinst te zien. "Hij is een speler die voorin een bal vasthoudt, zijn duels wint en een hoog rendement heeft", zei de oud-bondscoach bij de NOS. "En als je met een speler op een goede manier gewerkt hebt en je kent een speler en je hebt een klik met een speler, dan denk ik dat het hier ook kan slagen."

Aulas erkende dat de kans groot is dat Memphis aan het einde van het huidige seizoen vertrekt bij Olympique Lyon, dat op de vijfde plaats staat in Ligue 1. Het contract van de 26-jarige spits, die ook aanvoerder is van de Franse club, loopt komende zomer af.