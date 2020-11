De vriendschappelijke interland tegen Spanje van woensdag lijkt een wedstrijd zonder waarde in het drukke programma van Oranje, maar het tegendeel is waar. Het Nederlands elftal zet bij winst op Spanje namelijk een stapje richting pot 1 bij de loting voor de WK-kwalificatie, en daarmee komt het eindtoernooi in Qatar dichterbij.

De kwalificatiereeks voor een WK is veel zwaarder dan die voor een EK, doordat slechts dertien Europese landen zich plaatsen. Bij de Europese titelstrijd doen 24 landen mee.

De Europese landen worden in de WK-kwalificatie verdeeld over tien groepen en alleen de tien winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi van eind 2022 in Qatar. De tien nummers twee en twee landen uit de Nations League strijden in de play-offs om de laatste drie WK-tickets.

Ter vergelijking: in de afgelopen EK-kwalificatie eindigde Oranje achter Duitsland als tweede in de groep en dat volstond voor kwalificatie. In de WK-kwalificatie zou dat niet genoeg zijn voor directe plaatsing.

Het is daarom van belang om in pot 1 (de 55 UEFA-landen zijn verdeeld over zes potten) te zitten bij de loting voor de WK-kwalificatie op 7 december en zo de sterkste landen te ontlopen. In de aanloop naar het WK van 2002 kwam Nederland bijvoorbeeld in een poule met Portugal terecht en in de strijd om een ticket voor het WK van 2018 was de latere wereldkampioen Frankrijk een van de tegenstanders. Beide keren liep Oranje het WK mis.

Om bij de loting in pot 1 terecht te komen, moet Oranje na deze interlandperiode tot de tien beste Europese landen op de FIFA-ranglijst behoren, en daar heeft het resultaat van de oefenwedstrijd tegen Spanje invloed op.

De beste UEFA-landen op de FIFA-ranking 1. België - 1.765 punten

2. Frankrijk - 1.752 punten

4. Engeland - 1.669 punten

5. Portugal - 1.661 punten

6. Spanje -1.639 punten

9. Kroatië - 1.634 punten

12. Italië - 1.612 punten

13. Denemarken - 1.610 punten

14. Duitsland - 1.607 punten

15. Nederland - 1.596 punten

16. Zwitserland - 1.589 punten

18. Polen - 1.568 punten

Oranje is het tiende Europese land op de ranglijst

Nederland staat momenteel vijftiende op de FIFA-ranglijst en is het tiende Europese land. De voorsprong op de mondiale nummer 16 Zwitserland is klein. Oranje heeft daarom punten nodig om te voorkomen dat de Zwitsers langszij komen en alsnog ten koste van Nederland een plek in pot 1 krijgen bij de loting.

Bij een goed resultaat tegen Spanje pakt Nederland punten voor de FIFA-ranking, ook al betreft het een oefenduel. Daarna kan Oranje ook in de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag 18 november) punten veroveren in de hoop Zwitserland achter zich te houden.

De Zwitsers spelen woensdagavond vriendschappelijk tegen België en daarna wachten Nations League-confrontaties met Spanje (zaterdag) en Oekraïne (dinsdag).

Nederland-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.