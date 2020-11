Elías Már Ómarsson heeft dinsdag een hoofdrol vertolkt bij de zege van Excelsior op TOP Oss. Dankzij een hattrick van de IJslander wonnen de Rotterdammers met 3-0. Telstar verloor in een duel waarvoor 22.5000 waren verkocht van Go Ahead Eagles: 1-2.

Het was na twee minuten al raak voor de 25-jarige Ómarsson. Uit een hoekschop wist de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie van dichtbij de score te openen voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen.

Vlak na rust verdubbelde de IJslander de voorsprong voor de thuisclub. TOP Oss-doelman Bo Geens schatte een hoge pass verkeerd in en Ómarsson faalde niet voor een leeg doel. Zijn derde treffer van de avond en dertiende van het seizoen viel een paar minuten voor tijd. Hij stiftte de bal op fraaie wijze over Geens.

Dankzij de ruime overwinning op TOP Oss staat Excelsior voorlopig op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers, die nu vijf duels op rij ongeslagen zijn, hebben zeventien punten uit elf wedstrijden. TOP Oss blijft zeventiende.

Matchwinner Jacob Mulenga kopt de gelijkmaker binnen voor Go Ahead Eagles tegen Telstar. (Foto: Pro Shots)

Telstar verkoopt 22.500 kaarten voor duel in leeg stadion

In een bijzonder duel in Velsen-Zuid verloor Telstar van Go Ahead Eagles: 1-2. Invaller Jacob Mulenga was met twee doelpunten de grote man bij de bezoekers uit Deventer, nadat Glynor Plet nog de score had geopend voor de thuisclub.

In de aanloop naar het treffen in het IJmond Stadion verkocht Telstar zo'n 22.500 kaarten om geld in te zamelen voor de stichting Supporter Casper. Voor 1,63 euro per ticket - verwijzend naar het oprichtingsjaar van Telstar (1963) - konden mensen een kaartje kopen, terwijl ze vanwege de coronamaatregelen het duel niet mogen bijwonen.

Volgens commercieel directeur Natascha van Grinsven heeft Telstar sinds 1972 nog nooit zo veel kaarten verkocht. De opbrengst van de inzamelingsactie gaat naar het onderzoek van Feyenoord-clubarts Casper van Eijck naar alvleesklierkanker.

Door de overwinning stijgt Go Ahead Eagles naar de elfde plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. De tiende plaats van Telstar komt niet in gevaar.

