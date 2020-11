Tonny Vilhena heeft dinsdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De 25-jarige middenvelder is positief getest op het coronavirus.

De KNVB schrijft in een verklaring dat Vilhena geen klachten heeft en direct na de uitslag van de coronatest in thuisisolatie is gegaan. Hij trainde dinsdag niet mee, maar maandag wel.

De bond meldt niet of andere Oranje-spelers ook in quarantaine moeten. De KNVB hanteert protocollen waarmee besmettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Zo worden spelers en trainers regelmatig getest en wordt iemand bij een positieve test direct geïsoleerd van de rest van de groep.

FC Krasnodar-speler Vilhena is geen basisspeler in het Nederlands elftal. Zijn laatste van vijftien interlands dateert van november 2018.

Frank de Boer heeft voorlopig geen vervanger van Vilhena opgeroepen, waardoor zijn selectie voor de oefeninterland tegen Spanje (woensdag) en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag) uit 23 spelers bestaat.

Maandag haakte Steven Bergwijn al af bij Oranje. De aanvaller van Tottenham Hotspur is niet fit. De Boer mist door blessures ook keepers Jasper Cillessen en Justin Bijlow, verdedigers Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk en middenvelder Marten de Roon.