Bondscoach Luis Enrique vindt het een eer dat hij het met de Spaanse voetbalploeg in de Johan Cruijff ArenA mag opnemen tegen het Nederlands elftal. Enrique was jarenlang speler en trainer bij FC Barcelona, waar Johan Cruijff als een legende wordt beschouwd.

"De naam van het stadion vertegenwoordigt het idee van de Nederlandse school - goed voetballen - en zegt eigenlijk alles", aldus Enrique dinsdag tijdens zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik heb Nederlandse coaches en collega's gehad die vrienden zijn geworden. Ik kom hier graag terug, omdat het voor goede herinneringen zorgt."

Enrique stond van 1996 tot 2004 onder contract bij FC Barcelona, waar hij samenspeelde met onder anderen Philip Cocu, Patrick Kluivert en Frank de Boer, de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. Met Louis van Gaal als trainer veroverde hij in 1998 en 1999 de Spaanse landstitel.

"Ik ben jarenlang ploeggenoot geweest van Frank de Boer en we hebben een geweldige relatie. Zijn voetbalidee sluit aan bij dat van het Nederlandse voetbal en ik hoop dat hij na de wedstrijd tegen ons veel succes zal hebben."

Tijdens zijn persconferentie benadrukte Enrique dat hij gaat rouleren in de oefeninterland tegen Nederland. Dat zou betekenen dat Marcos Asensio, die een Nederlandse moeder heeft en in de Spaanse selectie de vervanger van de geblesseerde Ansu Fati is, speelminuten gaat maken tegen Oranje.

De oefeninterland tussen Nederland en Spanje gaat woensdag om 20.45 uur van start in de Johan Cruijff ArenA. Het duel staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.

Luis Enrique (staand, derde van rechts) en Frank de Boer (hurkend, tweede van rechts) speelden rond de eeuwwisseling jarenlang samen bij FC Barcelona. (Foto: ANP)