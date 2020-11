De voorzitter van de Engelse voetbalbond FA is dinsdag opgestapt vanwege een racistische uitspraak tijdens een hoorzitting in het Engelse parlement. Preses Greg Clarke had het over "gekleurde voetballers" toen hij sprak over etnische minderheden in het Engelse voetbal.

Clarke werd tijdens de hoorzitting door parlementslid Alex Davies-Jones gevraagd hoe het kwam dat er zo weinig homoseksuelen uit de kast durven te komen in het Engelse profvoetbal. Volgens het bestuurslid lag het antwoord besloten in het taalgebruik op sociale media, waarna hij de racistische uitspraak deed.

"Als ik zie wat daar gebeurt met spraakmakende vrouwelijke voetballers, spraakmakende gekleurde voetballers... Het is verschrikkelijk. Waarom zou je je vrijwillig aanmelden voor dat soort beledigingen? Zodra je je hand opsteekt, komen de donkere hoeken van sociale media je halen."

Clarke werd nog tijdens de hoorzitting geconfronteerd met de term 'gekleurde voetballers', aangezien het Engelse woord 'coloured' als racistisch wordt gezien. De FA-voorzitter bood direct zijn excuses aan, maar zijn spijtbetuiging kon een storm aan kritiek op sociale media niet voorkomen. Parlementslid Davies-Jones noemde de opmerking van Clarke "weerzinwekkend".

Clarke ging daarop in een verklaring van de Engelse voetbalbond opnieuw door het stof, maar niet veel later erkende hij dat zijn positie onhoudbaar was geworden. "Met mijn onaanvaardbare woorden in het parlement bewees ik het voetbal een slechte dienst. Ik ben diep bedroefd dat ik verschillende gemeenschappen in het voetbal heb beledigd", aldus Clarke. Hij benadrukte daarbij zich juist voor deze groepen te hebben ingezet door ze bij de sport te betrekken.

De 63-jarige Clarke was sinds 2016 voorzitter van de Engelse voetbalbond. Van 2010 tot 2016 was hij de directeur van de Football League, de organisator van de Engelse profcompetities onder de Premier League. Rond de eeuwwisseling zwaaide hij ook de scepter bij Leicester City.