Vitesse heeft over het seizoen 2019/2020 een verlies van 4,3 miljoen euro geleden. Vooral een aantal grote transfers zorgde ervoor dat de huidige nummer twee van de Eredivisie geen groter tekort had.

Vitesse deed het in het vanwege de coronapandemie voortijdig afgebroken seizoen financieel wel een stuk beter dan een jaar eerder, want na het seizoen 2018/2019 presenteerde de club een verlies van maar liefst 16,5 miljoen euro.

Dat verschil zit voor een groot deel in de uitgaande transfers van Vyacheslav Karavaev (8 miljoen euro), Thulani Serero (1 miljoen euro) en Navarone Foor (500.000 euro). Bovendien verdiende Vitesse door een doorverkooppercentage nog 1,2 miljoen euro aan de transfer van Marvelous Nakamba van Club Brugge naar Aston Villa.

Alles bij elkaar opgeteld was het nettoresultaat van de transfers van de Arnhemmers 7,4 miljoen euro hoger dan in het seizoen 2018/2019. Bovendien werd het bedrijfsresultaat met 4,3 miljoen euro verbeterd.

Desondanks schrijft Vitesse nog steeds rode cijfers. "We hebben een flinke slag gemaakt afgelopen seizoen", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk dinsdag op de site van zijn club. "We hebben een duidelijke koers uitgestippeld. Die koers is erop gericht om beter in balans te komen. We zijn hiermee op de goede weg, al zijn we er nog niet."

Van Wijk verwacht dat de coronacrisis in het huidige seizoen tot een omzetverlies van 4 tot 7 miljoen euro gaat leiden. "Gelukkig kunnen we rekenen op de support en garantie van grootaandeelhouder Valeriy Oyf." De Russische eigenaar dekt al jaren de gaten in de begroting van Vitesse en zal dat volgens De Gelderlander in ieder geval tot en medio 2022 blijven doen.

Valeriy Oyf is sinds 2018 de eigenaar van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie