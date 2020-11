Clubicoon Martin Jol bezweert dat de nieuwe ADO-trainer Ruud Brood niet naar zijn adviezen hoeft te luisteren. De Hagenaars ontsloegen trainer Aleksandar Rankovic zaterdag omdat hij te veel zijn eigen plan trok.

"Wij hadden doelstellingen geformuleerd, dat had met aanvallend voetbal en de ontwikkeling van de nieuwe ploeg te maken. Als dan de trainer een heel andere kant opgaat, kan dat best goed gaan, maar wij zagen te weinig perspectief", zei Jol dinsdag tijdens de perspresentatie van Brood. "Ruud hoeft niet naar mij te luisteren, maar we wilden wel iemand hebben zich kan conformeren aan onze visie."

Jol, die als hoofd van het technisch hart verantwoordelijk is voor het technische beleid van de Eredivisionist, trekt het ontslag van Rankovic ook zichzelf aan. "Helaas is het niet geworden wat we ervan verwacht hadden. Dat is heel vervelend. Ik heb er ook slapeloze nachten aan overgehouden. Maar we moeten door en naar de toekomst kijken. Ik denk dat het goed komt, maar het zal geen gemakkelijke weg zijn."

Volgens Jol zit Brood op één lijn met hem en algemeen directeur Mohammed Hamdi. "Als we Ruud alle middelen geven om de ploeg te ontwikkelen, zou het eerder aan ons liggen dan aan hem. Het is niet makkelijk. ADO is ook een heel moeilijke club."

Ruud Brood werd dinsdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Brood: 'Mijn ideeën passen heel goed bij ADO'

Brood zegt dat hij bij de onderhandelingen naar Jol geluisterd heeft. "Ik luister naar iedereen. Er is een beleid geformuleerd waaraan ik me heb gecommitteerd. Ik heb ook wel een eigen mening, het is niet zo dat ik alleen maar luister. Maar mijn ideeën passen heel goed bij wat ADO voor ogen heeft."

Brood vindt niet dat ADO een ploeg heeft die gedoemd is te degraderen. De Hagenaars staan na acht duels op de zestiende plaats. "Als ik dat ook zou denken, zou ik hier niet moeten zitten. Het is een behoorlijke groep, er is meer uit te halen. Het is niet zo superslecht als men denkt. Als ik naar de concurrenten kijk, kunnen we daar mee matchen."

De 58-jarige Brood, die na zijn ontslag bij NAC Breda op Oudejaarsdag bijna een jaar zonder club zat, tekende dinsdag een contract voor twee jaar bij ADO. De Zuid-Hollander neemt Adrie Bogers mee als assistent en leidt woensdag zijn eerste training bij de residentieclub.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie