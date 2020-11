Frank de Boer maakt zich zorgen over het drukke programma van de Oranje-internationals richting het EK van komende zomer. De bondscoach vreest dat het aantal blessures in zijn selectie verder zal toenemen.

"Het is wachten tot er weer een blessure bij komt, terwijl het seizoen maar doorgaat. Het gaat in één keer door tot en met het EK", zei De Boer dinsdag op de persconferentie van Oranje in Zeist.

De bondscoach mist deze interlandperiode - met een oefenduel met Spanje en Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Polen - doelman Jasper Cillessen, verdedigers Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk en middenvelder Marten de Roon uit zijn basiself. Aanvaller Steven Bergwijn verliet maandag ook nog geblesseerd het trainingskamp van Oranje.

"Ik zie steeds meer spelers wegvallen, ook bij andere landen", vervolgde De Boer. "Ik denk dat je nu drie teams kunt maken met internationaal grote namen die geblesseerd zijn. Dat betekent dat er wel wat aan de hand is."

De Boer benadrukte wel dat er weinig aan te doen lijkt. "Door de coronaperikelen is het seizoen in elkaar geschoven. Blijkbaar zijn de belangen zo groot dat alles alsnog gespeeld moet worden. Het is een enorme industrie. The show must go on, maar dat gaat nu weleens ten koste van de gezondheid van de spelers. Tien jaar geleden werd al gezegd dat het programma te druk was, maar het is alleen maar drukker geworden."

'Een kwestie van plannen'

Zelfs in dat veel drukkere programma is door de UEFA en FIFA nog ruimte ingebouwd voor oefeninterlands, waaronder dus die van woensdag van Nederland tegen Spanje.

"Die oefenwedstrijden met Oranje zijn niet per se nodig", zei Frenkie de Jong, die naast De Boer zat tijdens de persconferentie. "Het is nog drukker, en dat is ook wel een dingetje onder spelers. Maar ja, we moeten spelen."

Voor De Boer betekent de drukte dat hij keuzes moet maken. Hij zal tegen Spanje een aantal spelers rust geven en veel spelers die wel starten, zullen de negentig minuten niet volmaken. Zo zal doelman Marco Bizot debuteren, waarna hij tegen Bosnië en Herzegovina plaatsmaakt voor Tim Krul, zo kondigde De Boer al aan. "Zo wordt het een kwestie van plannen en rekening houden met van alles. Dat is best een opgave."

Nederland-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa. Zondag wacht Oranje het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina in Amsterdam en de groepsfase van de Nations League wordt woensdag in Chorzów afgesloten tegen Polen.