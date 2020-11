John van den Brom werd een kleine twee maanden geleden - na het ontslag van Hannes Wolf - al gepolst door KRC Genk. De Belgische club koos toen nog voor Jess Thorup, maar dinsdag werd Van den Brom alsnog gepresteerd als de nieuwe trainer van de viervoudig kampioen.

"De overstap was in elk geval gemakkelijker dan zeven weken geleden", zei Van den Brom met een lach bij zijn eerste persconferentie in de Luminus Arena. "Toen stond Genk nog twaalfde, nu staan we op de vierde plek. Het elftal blaakt van het vertrouwen."

De 54-jarige coach vertrok vorige week bij FC Utrecht, waar hij sinds de zomer van 2019 werkzaam was en nog een contract tot medio 2022 had. De Utrechters houden naar verluidt zo'n 500.000 euro over aan de transfer die binnen een paar dagen beklonken was.

Van den Brom erkende zondag in een interview met De Telegraaf dat hij "niet meer 100 procent vertrouwen" voelde bij FC Utrecht, dat voor het seizoen een aanval op de top drie aankondigde, maar voorlopig negende staat met negen punten uit zeven duels.

"Twee maanden geleden lag een overgang nog moeilijk", zei technisch directeur Dimitri de Condé van Genk dinsdag volgens het AD tijdens de presentatie van Van den Brom. "Nu was een overgang wel bespreekbaar."

Van den Brom, die zondag al niet meer op de bank zat bij het thuisduel van FC Utrecht met Ajax (0-3-nederlaag), heeft maandag afscheid genomen van de spelers van zijn vorige club. "Ik vond dat dat nodig was. Je kan ook niks doen en gewoon weggaan."

John van den Brom (rechts) met technisch directeur Dimitri de Condé. (Foto: Pro Shots)