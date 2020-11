Marco Bizot maakt woensdag in de oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Spanje zijn debuut voor het Nederlands elftal. Tim Krul zal keepen in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen.

De 29-jarige Bizot krijgt de kans omdat Oranje het moet stellen zonder de geblesseerde Jasper Cillessen, die ondanks zijn reserverol bij Valencia de afgelopen tijd de eerste keuze was onder de lat. DC Twente-keeper Joël Drommel, die voor de eerste keer tot de selectie behoort, neemt in alle drie de ontmoetingen plaats op de reservebank.

Bizot zit al langere tijd bij de Oranje-selectie, maar wedstrijdminuten bleven tot dusver uit voor de doelman van AZ. Bondscoach Frank de Boer ziet het duel met Spanje als mooie gelegenheid om hem ervaring op te laten doen. "Als er onverhoopt deze week wat gebeurt met Krul dan heeft Bizot in elk geval al zijn vuurdoop gehad", legde De Boer dinsdag uit op zijn persconferentie in Zeist.

Cillessen liep vrijdag op de training van Valencia een spierblessure in zijn bovenbeen op. De Spanjaarden deden geen mededelingen over de ernst daarvan en zijn hersteltijd, maar volgens De Boer gaat het om een zware kwetsuur en is hij een tijdje uitgeschakeld.

Naast Cillessen is ook Justin Bijlow niet beschikbaar. De doelman van Feyenoord viel zondag in de warming-up voor de wedstrijd tegen FC Groningen uit met een voetblessure. Hij werd aanvankelijk als vervanger van Cillessen en zou zich net als zijn vervanger Drommel voor het eerst mogen melden bij Oranje.

De keepers van Oranje maandag op de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Klaassen gaat spelen tegen Spanje

De Boer wilde zijn opstelling tegen Spanje nog niet vertellen, maar gaf wel veel informatie prijs. Zo liet hij weten dat Davy Klaassen, die na drie jaar is teruggekeerd in de selectie, sowieso speeltijd krijgt, maar hij liet in het midden of de 27-jarige middenvelder een basisplaats heeft. Denzel Dumfries, die pas net hersteld is van het coronavirus, krijgt rust.

"Er zullen tegen Spanje heel veel jongens meedoen die ook tegen Bosnië zullen meedoen. Vijf man gaan tegen Spanje negentig minuten spelen en die zullen waarschijnlijk niet spelen tegen Bosnië. Het is heel veel plannen, kijken hoeveel iemand bij zijn club heeft gespeeld", aldus De Boer, die ook al zei dat Oranje tegen Spanje start in een 4-3-3-formatie, nadat vorige maand tegen Italië werd aangetreden in 5-3-2. Georginio is bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk de aanvoerder deze interlandperiode.

Nederland-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa. Zondag wacht Oranje in Amsterdam het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina en de groepsfase van de Nations League wordt woensdag in Chorzów afgesloten tegen Polen.

