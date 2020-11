Daryl Janmaat keert mogelijk terug bij ADO Den Haag. De transfervrije vleugelverdediger traint vanaf aanstaande maandag mee bij de club uit de hofstad.

Het doorlopende contract van Janmaat bij Watford werd in oktober ontbonden en sindsdien zit hij zonder club. De 31-jarige rechtsback liet onlangs weten dat hij nog meerdere jaren denkt mee te kunnen op het hoogste niveau. ADO meldt dat beide partijen "zonder concrete verwachtingen" de komende periode ingaan.

In Den Haag treft Janmaat volgende week trainer Ruud Brood, die is aangesteld als de opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Als Janmaat bij ADO een contract afdwingt, betekent dat een terugkeer bij de club waar hij in 2007 zijn loopbaan begon.

De 34-voudig international van Oranje speelde alleen in het seizoen 2007/2008 voor ADO en stond daarna in Nederland onder contract bij sc Heerenveen (2008-2012) en Feyenoord (2012-2014), voordat hij in de zomer van 2014 naar Newcastle United vertrok. Twee jaar later koos Janmaat voor een transfer naar Watford.

ADO Den Haag kan Janmaat goed gebruiken, want de Hagenaars zijn teleurstellend aan het Eredivisie-seizoen begonnen. Na acht speelronden bezet ADO de zestiende plaats met vier punten, één meer dan hekkensluiter Fortuna Sittard en nummer zeventien FC Emmen.

