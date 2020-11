FC Dordrecht heeft dinsdag trainer Harry van den Ham ontslagen. De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie heeft er geen vertrouwen meer in dat de Utrechter voor een ommekeer kan zorgen na een reeks teleurstellende resultaten.

Van de eerste elf competitiewedstrijden dit seizoen won FC Dordrecht er maar één. De 'Schapekoppen' speelden daarnaast gelijk tegen Go Ahead Eagles en Almere City en staan met slechts vijf punten onderaan.

"De omstandigheden hebben ook niet echt meegezeten, maar op deze manier verdergaan bood ons inziens te weinig perspectief", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw op de site van FC Dordrecht over het vertrek van Van den Ham.

"Harry heeft zelf een grote inbreng gehad in de samenstelling van de selectie en zag potentie in zijn spelersgroep. Om welke reden dan ook, het komt er niet uit. Dan komt het moment dat je een beslissing moet nemen."

Van den Ham is jarenlang - verdeeld over meerdere periodes en in diverse rollen - betrokken geweest bij FC Dordrecht, dat hij in 2014 als trainer naar de Eredivisie leidde. In november 2019 keerde hij terug als technisch manager, waarna Van den Ham weer hoofdtrainer werd toen Cláudio Braga in februari 2020 werd ontslagen.

Het is nog niet bekend wie Van den Ham opvolgt bij FC Dordrecht. De beschikbare assistenten nemen voorlopig de honneurs waar.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie