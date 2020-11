Het overgrote deel van de in Nederland actieve profvoetballers is positief over de wijze waarop bij hun club wordt omgegaan met het coronavirus, zo blijkt dinsdag uit een enquête van spelersvakbond VVCS.

Van de 350 spelers uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is 92 procent tevreden tot zeer tevreden over de maatregelen die hun clubs treffen. De ploegen dienen zich te houden aan het KNVB-protocol COVID-19. Twee derde van de ondervraagde spelers zegt goed bekend te zijn met dit protocol.

Vrijwel alle spelers maken zich zorgen over hun toekomst als het Nederlandse betaald voetbal nogmaals geconfronteerd zou worden met een stopzetting van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Die zorg komt tot uiting in het hoge percentage (82) spelers dat de competities wenst uit te spelen.

Ten opzichte van een eerdere enquête in maart is er één groot verschil. Flink wat meer spelers zijn niet bang om zelf besmet te raken. In maart was dat aandeel nog 39,1 procent en nu 54 procent. Ook slinkt het aandeel spelers dat vreest gezinsleden of overige familieleden te besmetten (in maart 91,3 procent, nu 76 procent).

67 procent heeft geen moeite met lege stadions

Alle spelers laten weten een voorkeur te hebben voor voetballen in volle stadions, maar 67 procent van de respondenten is van mening ook zonder publiek prima te kunnen presteren. Op zijn vroegst in januari zijn er waarschijnlijk weer toeschouwers welkom.

De VVCS heeft de uitkomsten van de enquête gedeeld met de KNVB. Om clubs en spelers nog meer het belang van de coronamaatregelen mee te geven, organiseert de KNVB in samenwerking met de VVCS een extra informatieronde voor alle betaald voetbalclubs en profvoetballers.

De uitbraak van COVID-19 in Nederland leidde ertoe dat dit seizoen een aantal wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afgelast moest worden, omdat er bij een club te veel spelers positief testten. Dat testen gebeurt elke 24 uur voor aanvang van een duel.