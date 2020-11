Diego Maradona wordt naar verwachting binnen enkele dagen uit het ziekenhuis in Argentinië ontslagen. De legendarische oud-voetballer herstelt goed van zijn hersenoperatie en daaropvolgende onthoudingsverschijnselen.

"Diego wil graag naar huis en dat zijn we nu aan het bespreken", zei zijn arts Leopoldo Luque maandag (lokale tijd) tegen de media bij het ziekenhuis in Olivos. "We zullen het later hebben over waar hij precies heen zal gaan, maar het gaat in ieder geval goed met Diego. Als hij dinsdag het ziekenhuis niet verlaat, zal het de dag daarna zijn."

De zestigjarige Maradona werd vorige week aanvankelijk vanwege bloedarmoede en uitdroging opgenomen in het ziekenhuis, maar uit medische tests bleek dat er een bloedprop in zijn hersenen zat. De Argentijnse legende werd met spoed geopereerd en is sindsdien aan het revalideren.

De zes uur durende operatie verliep goed, al constateerde zijn arts vorige week dat Maradona soms verward overkomt door onthoudingsverschijnselen. Het is een publiek geheim dat 'Pluisje' in zijn leven meer dan eens te maken heeft gehad met een drank- en drugsverslaving. Hij is nu weer aan de betere hand.

Maradona wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden en geldt als een grootheid in Argentinië. Hij bezorgde zijn land in 1986 de wereldtitel. De oud-speler van onder meer Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli is momenteel trainer van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.