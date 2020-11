Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk maakt zich enige zorgen over de situatie van Paul Pogba bij Manchester United. De middenvelder is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij 'The Red Devils'.

"Paul zit bij zijn club in een situatie waar hij niet blij mee kan zijn. Niet met zijn speeltijd, maar ook niet met zijn positie in het veld", zei Deschamps maandagavond op een persconferentie in de aanloop naar de komende interlands van Frankrijk.

"Momenteel maakt Paul niet de beste periode uit zijn loopbaan door. Hij heeft een aantal blessures gehad en is besmet geraakt met het COVID-19-virus, dat hem best hard getroffen heeft. Hij moet zijn ritme weer zien te vinden."

De 27-jarige Pogba kwam dit seizoen weliswaar in alle Premier League- en Champions League-wedstrijden van Manchester United in actie, maar stond vaker niet dan wel in de basis. De Fransman kan bovendien niet imponeren als hij wel in het veld staat.

Deschamps is er niet bang voor dat Pogba zijn mindere periode bij United doortrekt bij Frankrijk. "Als een speler van mij zich niet goed in zijn vel voelt bij zijn club, is hij vanzelfsprekend juist blij om voor het nationale team in actie te kunnen komen. Paul zal me straks wel vertellen hoe hij zich voelt en ik weet zeker dat het vanaf dan beter zal gaan."

Frankrijk speelt woensdag vriendschappelijk tegen Finland ter voorbereiding op de Nations League. De ploeg van Deschamps wacht op 14 november in Lissabon een wedstrijd tegen Portugal en speelt drie dagen later in eigen land tegen Zweden. Frankrijk en Portugal hebben ieder tien punten in groep E, zeven meer dan Kroatië. Zweden is nog puntloos.

